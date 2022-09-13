В Киеве сформулировали гарантии безопасности Украины

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак и бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен представили в Киеве рекомендации по гарантиям безопасности для Украины, разработанные по поручению украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщили во вторник, 13 сентября, на официальном сайте президента Украины.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В рекомендациях содержится призыв к созданию Киевского договора безопасности — совместного документа о стратегическом партнерстве, который объединит Украину и государства-гаранты. Рекомендации подразумевают многоуровневый подход. Ожидается, что основная группа союзников возьмет на себя четкие обязательства по поддержке вооруженных сил Украины, а более широкая группа предоставит невоенные гарантии, построенные вокруг санкционных механизмов.

Участниками договора в качестве гарантов могли бы стать США, Великобритания, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, Австралия, Турция, страны Балтии, Северной, Центральной и Восточной Европы.

"Мы должны сделать так, чтобы лозунг "Можем повторить" вызвал у россиян приступы паники и плохие воспоминания. Чтобы они отвечали на него только "Никогда снова". Для этого нам нужна военная мощь, достаточно крепкая, чтобы отбить у русских желание реванша", — отметил Ермак. "И способная нанести агрессору непоправимый вред в случае, если это желание окажется непреодолимым. Безопасные гарантии направлены на то, чтобы помочь нам создать такую мощь", — добавил он.

По словам Ермака, проделанная его командой работа "не имеет прецедентов в новейшей истории, как не имеет прецедентов и акт полномасштабной агрессии ядерной державы и члена Совбеза ООН против суверенного европейского государства".

Суть гарантий для безопасности Украины

Проект договора упоминает, в частности, следующие гарантии. В первую очередь, это способность защищаться от агрессора в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Для этого требуются многолетние и постоянные инвестиции в оборонно-промышленный комплекс Украины, масштабная передача оружия и разведывательная поддержка со стороны союзников, тренировочные миссии и совместные учения под эгидой ЕС и НАТО, указывают в Киеве.

Во-вторых, речь идет о превентивных мерах военного, финансового, инфраструктурного, технического, информационного характера во избежание новой агрессии, а также о мерах, которые должны быть приняты безотлагательно в случае нового посягательства на суверенитет и территориальную целостность Украины.

В-третьих, предусматривается полноценный санкционный пакет против страны-агрессора. Возможны и дополнительные соглашения о поставке Украине современных систем ПВО/ПРО, а также региональные соглашения по безопасности в Черном море с Турцией, Румынией и Болгарией.

Гарантии безопасности не заменяют стремление Украины вступить в НАТО. Это стремление закреплено в украинской конституции и является суверенным решением Киева. Кроме того, Украина стремится к членству в ЕС.

"Принятие рекомендаций даст мощный сигнал Путину"

Как в свою очередь отметил Андерс Фог Расмуссен, принятие таких гарантий потребует преданности союзников Украине в течение десятилетий. "Принятие этих рекомендаций даст мощный сигнал Владимиру Путину", — уверен бывший генсек НАТО. Оно продемонстрирует, что "наша преданность Украине не пошатнется, что его война — бесполезна", добавил Фог Расмуссен.

Ранее, в мае, бывший генеральный секретарь НАТО раскритиковал осторожный подход Берлина к войне в Украине. Германия "слишком нерешительна в поставках тяжелого вооружения и санкционных мерах", приводила слова датского политика немецкая газета Handelsblatt. "Конечно, ФРГ сильно зависит от импорта российского газа, но я думаю, что четкая позиция федерального правительства изменила бы всю динамику в Украине. Нам нужно лидерство Германии", — подчеркнул тогда Расмуссен.