В Киеве заявили о "технической паузе" в переговорах с РФ до 15 марта

В переговорах украинской и российской делегаций взята техническая пауза до 15 марта, сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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"В переговорах взята техническая пауза до завтра. Для дополнительной работы в рабочих подгруппах и уточнения отдельных определений. Переговоры продолжаются", - написал Подоляк в твиттере.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что переговоры между РФ и Украиной проводятся сегодня в режиме видеоконференции.

Первый раунд переговоров РФ и Украины состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля. Затем они переместились в Беловежскую пущу Брестской области республики, где 3 марта прошел второй, а 7 марта - третий раунд переговоров Москвы и Киева.