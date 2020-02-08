В Китае количество жертв коронавируса превысило 700 человек

Количество погибших от нового вида коронавируса 2019-nCoV в Китае достигло 722 человек, сообщает Государственная комиссия по здравоохранению КНР.

При этом общее число умерших по всему миру составляет 724 человека, передает South China Morning Post. За пределами материкового Китая зафиксировали две смерти от нового вируса — в Гонконге и на Филиппинах. Общее количество инфицированных по всему миру — 34 872 человека. Вылечиться удалось 1 568 пациентам.

В провинции Хубэй погибли 699 из 724 человек, сообщает комитет по здравоохранению провинции.

Ранее было известно о 638 погибших по всему миру в результате заражения новым вирусом.

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Общество

Распространение ранее неизвестного вида коронавируса началось в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Случаи заболевания уже выявили за пределами Китая: в Сингапуре, Южной Корее, Италии, Франции, США, России и других странах.