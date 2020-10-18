В Китае нашли живой коронавирус на упаковке замороженных продуктов

В КНР на упаковке замороженных продуктов впервые нашли живой коронавирус, и человек при контакте с такой упаковкой может заразиться, пишет РБК со ссылкой на сообщение китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

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Специалисты нашли живой коронавирус на упаковке импортной замороженной трески, когда расследовали причину новой вспышки Covid-19 в городе Циндао на востоке страны.

"Обнаружение живого коронавируса на упаковке замороженных продуктов в Циндао — это первый случай, когда вне лаборатории было подтверждено, что новый коронавирус может сохраняться на упаковке в течение длительного времени при особых условиях", — сообщили в китайском Центре по контролю и профилактике заболеваний.

В нем добавили, что пока не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом в результате контакта с замороженными продуктами. Риск заразиться таким способом существует, однако он очень низкий, отметили в CDC.

В то же время в Центре по контролю и профилактике заболеваний посоветовали людям, работающим с замороженными продуктами, не касаться их без средств защиты. Также им рекомендовали не трогать рот, нос или глаза до снятия рабочей одежды, на которую может попасть вирус, и до последующего мытья рук, а также регулярно проходить тестирование на Covid-19.