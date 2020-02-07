В Китае назвали предположительное промежуточное звено коронавируса

Выделенный у панголина коронавирус на 99 процентов идентичен геному 2019-nCoV заболевших людей. При этом панголин может быть не единственным промежуточным хозяином.

Вероятным промежуточным хозяином коронавируса 2019-nCoV является панголин — покрытое крупными чешуями планцентарное млекопитающее, близкое к броненосцам и муравьедам. К такому выводу пришла группа ученых в КНР, сообщило в пятницу, 7 февраля, китайское телевидение.

Эксперты Южно-Китайского сельскохозяйственного университета изучили более 1000 образцов генетического материала. В результате было установлено, что геномная последовательность нового коронавируса, выделенного у панголинов, на 99 процентов идентична геному коронавируса заболевших людей, указывает агентство Синьхуа. Дальнейших деталей исследователи не назвали.

Возможны другие промежуточные хозяева коронавируса

Панголины могут быть не единственными промежуточными хозяевами коронавируса, указывается далее. Ученые выразили надежду на то, что их открытие поможет в борьбе с распространением опасного возбудителя.

Ранее высказывались мнения, что первые пациенты могли заразиться коронавирусом от змей либо летучих мышей. Специалисты призывают китайцев не приближаться к диким животным.

В Китае законодательно ограничен отлов панголинов, но браконьеры ведут нелегальную торговлю этими животными. Их чешуя используется в китайской народной медицине для лечения большого числа заболеваний, а мясо считается в ряде азиатских стран деликатесом. По данным Международного союза охраны природы, панголины — наиболее продаваемые дикие животные в мире. За последние десять лет в азиатских и африканских лесах было выловлено более 1 млн особей и продано в Китае и Вьетнаме, сообщила организация.

Вспышка заболеваний ведет начало с рынка в Ухане

Первые массовые случаи заражения новым коронавирусом были зафиксированы в конце декабря 2019 года. Его появление связывают с оптовым рынком морепродуктов в городе Ухань в провинции Хубэй, на котором продавались и дикие животные. Власти КНР ограничили транспортное сообщение с рядом мегаполисов, фактически поместив под карантин более 50 млн человек, а также запретили торговлю дикими животными.

С начала вспышки вирус распространился более чем в 20 стран на трех континентах. В Китае число заболевших пациентов превысило 31 тысячу, при этом более 600 человек скончались от последствий заражения. За пределами Китая выявлено более 200 случаев заражения, в том числе в России и Германии.