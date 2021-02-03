В Китае обнаружили коронавирус в импортированном из России мясе

Главное таможенное управление КНР проинформировало о выявлении санитарными властями провинции Гуандун генома возбудителя COVID-19 в 13 партиях продукции трех российских предприятий по производству мяса и субпродуктов, аттестованных для экспорта в Китай. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора, которое есть в распоряжении РБК.

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Эти предприятия, входящие в группу компаний "Черкизово", расположены в Брянской, Воронежской и Курской областях. Китай на четыре недели приостановил прием импортных деклараций на продукцию с этих предприятий. Зараженное мясо будет возвращено или уничтожено.

Россельхознадзор приступил к расследованию. Сертификация продукции упомянутых предприятий будет приостановлена. В ведомстве предположили, что выявление генома коронавируса на российских продуктах может указывать на усиление контроля за импортом продовольствия со стороны китайских властей.