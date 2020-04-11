В Китае официально решили полностью запретить употребление в пищу мяса собак

Министерство сельского хозяйства Китая исключило собак из проекта списка животных, чье мясо можно употреблять в пищу. С января в стране действует запрет на торговлю дикими животными, новый список вступит в силу после его отмены. Особенное внимание защитников животных привлекло исключения из списка собак, пишет газета "Коммерсант".

"С развитием человеческой цивилизации и в условиях обеспокоенности общественности по поводу защиты животных собаки превратились из традиционного домашнего скота в домашнее животное, — говорится в проекте. — Обычно они больше не рассматриваются как домашний скот в остальном мире. Не рекомендуется включать их в список домашнего скота или домашней птицы в Китае."

Нововведение стало реакцией на распространение коронавируса, изначальным очагом которого, как предполагается, стал рынок в Ухане, где торговали дикими животными.

Список не является окончательным. До 8 мая принимаются замечания общественности к проекту.

В список включены обычные животные, разводимые для употребления в пищу, в том числе коровы, куры, свиньи, овцы и др. Ряд животных включен в раздел "специальный домашний скот", куда попали олени, страусы, альпаки, пернатая дичь, два вида лис и некоторые другие животные, которые могут выращиваться с целью употребления в пищу.

Появление документа, как пишет издание, ускорили подозрения того, что вспышка COVID-19 произошла из-за нового коронавируса, передаваемого от диких животных к людям.

2 апреля власти города Шэньчжэнь на юге Китая первыми запретили есть мясо собак и кошек.

По оценкам Гонконгской группы защиты животных Animals Asia, ежегодно в Китае убивают и съедают около 10 миллионов собак и четырех миллионов кошек.