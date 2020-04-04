В Китае почтили память жертв коронавируса

Погибших из-за Sars-CoV-2 в КНР почтили тремя минутами молчания и гулом сирен по всей стране. Однако массовые мероприятия не проводят из-за угрозы заражений.

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В Китае в субботу, 4 апреля, почтили память жертв коронавируса Sars-CoV-2. По всей стране были объявлены три минуты молчания. Кроме того, погибших почтили гулом сирен автомобилей и кораблей.

Национальные флаги, в том числе на посольствах КНР по всему миру, были приспущены. "Это память в честь мучеников и наших соотечественников, которые погибли в борьбе с эпидемией", - заявили в Государственном совете Китая.

В то же время было решено отказаться от крупных поминальных мероприятий, например массового посещения могил погибших. Это было сделано, чтобы предотвратить новые вспышки Sars-CoV-2. По данным Worldometers, в Китае из-за коронавируса скончались более 3300 человек.