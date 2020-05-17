В Китае предостерегают от второй волны заражений

Большинство населения Китая лишены иммунитета, а значит коронавирус может вернуться в Китай второй волной. Об этом заявил главный консультант китайских властей по пандемии.

Ведущий китайский эпидемиолог и главный консультант китайских властей по пандемии коронавируса Чжун Наньшань предостерегает от второй волны заражений в Китае. Об этом он заявил в воскресенье, 17 мая, в интервью телеканалу CNN. По его словам, большинство жителей по-прежнему не обладают иммунитетом против вируса, а следовательно подвержены заражению.

"Мы стоим перед большим вызовом", — заявил он, отметив, что в этом отношении ситуация в Китае не отличается от ситуации в других странах.

Чжун Наньшань подверг критике действия местных властей провинции Хубэй, не проинформировавших Пекин о масштабе пандемии на ее начальном этапе.

"Местные власти не хотели в то время говорить правду", — сообщил он. По его словам, эпидемиологу приходилось самому доискиваться до настоящих цифр, чтобы оценить ситуацию.

Новые случая заражения коронавирусом в Китае в мае зафиксированы в городе Ухань, который специалисты называют центром пандемии. Официальные лица США обвиняют Китай в утаивании информации о происхождении вируса и отказе от полноценного сотрудничества. В мае в Сенат Конгресса США был внесен законопроект, позволяющий президенту Дональду Трампу ввести санкции против Пекина за отказ в сотрудничестве при выяснении причин возникновения пандемии коронавируса.

"Я убежден, что Китай не начнет сотрудничать с серьезным расследованием, пока его не заставят это сделать. Этот жесткий законодательный акт будет налагать санкции на Китай, пока они не начнут сотрудничать со следователями", — заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм.