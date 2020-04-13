В Китае предсказали вторую волну коронавируса в ноябре

Вторая волна распространения коронавирусной инфекции наступит в ноябре. Такое мнение в интервью высказал руководитель группы экспертов по лечению пневмонии в Шанхае Чжан Вэньхун, сообщает РБК со ссылкой на издание Sina.

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Специалист объяснил свою позицию тем, что COVID-19 более приспособлен к низким температурам, а потому есть вероятность, что зимой будет распространяться быстрее.

При этом Чжан Вэньхун высказал уверенность, что следующая волна будет уже не такой стремительной. Основные проблемы, по его словам, могут возникнуть в странах Африки и Южной Америки, где система здравоохранения не обладает достаточными ресурсами для борьбы с болезнью.

В конце марта эксперт в интервью изданию People’s Daily предположил, что глобальное распространение коронавируса прекратится ближе к июню, однако полностью победить болезнь в этом году не удастся.

Комментируя предположение, что зарегистрированный в конце прошлого года в Ухане вирус мог мутировать и распространиться по Европе в более агрессивной форме, специалист заявил, что говорить об этом пока рано. По его словам, утверждать об изменении структуры вируса можно только после тщательного исследования.

По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире коронавирусом заразились 1,85 млн человек, 114,3 тыс. умерли, 434,7 тыс. выздоровели.

По числу погибших первое место занимают США (22,1 тыс.), далее идут Италия (19,8 тыс.) и Испания (17,2 тыс.).