В Китае зафиксирована вспышка пневмонии неизвестного происхождения, несколько человек в тяжелом состоянии

Власти города Ухань в китайской провинции Хубэй сообщили о массовом заболевании пневмонией неизвестного происхождения. "В связи с непрерывным выявлением случаев воспаления легких неизвестного происхождения просим все медицинские учреждения вести статистику и отслеживать ситуацию с больными и немедленно сообщать об этом", — говорится в распространенном в понедельник сообщении городского комитета по здравоохранению. Его цитирует РИА "Новости".

В ведомстве подтвердили, что медики выясняют, к какому виду относится распространившееся заболевание, проводится изолированное лечение. В интернете распространились слухи о том, что это может быть атипичная пневмония (вирус SARS), однако в одной из больниц города Уханя, куда поступили больные, эту информацию опровергли, пишет издание Beijing News. По их словам, пока подозрений таких нет и диагнозов таких поставлено не было.

По данным властей, в декабре в Ухане было зафиксировано 27 случаев вирусной пневмонии, семь человек находятся в крайне тяжелом состоянии. Еще двое пошли на поправку и будут выписаны в ближайшее время. В Ухань прибыли специалисты Государственного комитета по вопросам здравоохранения Китая. Как сообщает телеканал CGTN со ссылкой на местные власти, большинство заболевших работали на местном рынке морепродуктов.

В КНР ранее несколько раз имели место вспышки атипичной пневмонии. По данным ВОЗ, за время эпидемии в 2002-2003 годах в материковом Китае от заболевания умерли около 350 человек, а общее число заболевших превысило пять тысяч.