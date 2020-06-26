В Конгрессе США проголосуют за создание нового штата

Палата представителей Конгресса США в эту пятницу устроит голосование по статусу столицы страны. Вашингтон предлагают превратить в 51-й штат, передает телеканал Fox News.

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Как известно, город сейчас с административной точки зрения считается федеральным округом Колумбия, который не входит ни в один из штатов.

По словам спикера палаты Нэнси Пелоси, то, что штат имеет низкий статус, — "серьезная несправедливость".

"Мы исправим эту несправедливость, которая противостоит нашей демократии", — сказала Пелоси.

Авторами инициативы являются конгрессмены из Демократической партии, к которой относится и Пелоси.