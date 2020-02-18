В Конституции РФ хотят закрепить пожизненную неприкосновенность Путина

Рабочая группа по подготовке предложений по изменению Конституции РФ хочет внести в основной документ пункт о неприкосновенности президента страны после истечения его полномочий, сообщает РИА "Новости".

С инициативой закрепить неприкосновенность экс-президентов выступила Екатерина Лахова, председатель Союза женщин России.

"Предлагается закрепить, что президент, прекративший исполнение полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности или досрочно, обладает неприкосновенностью", — сказала она.

Лахова утверждает, что неприкосновенность президента после окончания его полномочий станет "конституционной гарантией независимости" его деятельности во время исполнения обязанностей главы государства.

Сейчас неприкосновенность президента России, прекратившего исполнение своих полномочий, закреплена принятым в 2001 году федеральным законом — его не могут привлечь к ответственности за деяния, совершенные во время пребывания на посту главы государства, а также задержать, арестовать, подвергнуть обыску, допросу или досмотру, если это делается в рамках производств по делам, связанным с исполнением им полномочий, напоминает РБК.

При этом в случае совершения тяжкого преступления в период исполнения полномочий президента РФ могут лишить неприкосновенности. Для этого председатель Следственного комитета должен направить представление в Госдуму. Если нижняя палата дает согласие на снятие неприкосновенности, соответствующее постановление направляют в Совфед, который должен рассмотреть этот вопрос в течение трех месяцев.