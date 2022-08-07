В Косово российскую журналистку задержали по подозрению в шпионаже

В Косово при попытке пройти границу на севере республики задержали российскую журналистку "Комсомольской правды" Дарью Асламову, сообщил глава МВД Косово Джелаль Свечлия.

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В Косово при попытке пройти границу на севере республики задержали российскую журналистку "Комсомольской правды" Дарью Асламову, сообщил глава МВД Косово Джелаль Свечлия.

"Многие страны доказали, что она занималась шпионажем в пользу российской разведки и действовала под журналистским прикрытием. Она же участвовала в боевых действиях в Украине, пропагандируя вторжение России в Украину", - написал Свечлия в Facebook.

По его словам, власти Косово знали о деятельности Асламовой, а в ряд стран ей уже запрещен въезд. "Ее попытка проникнуть в нашу страну, помимо того, что совпадает по времени с развитием событий на севере страны, наглядно свидетельствует о российском следе и пропаганде, направленной на дестабилизацию нашей страны, к которой уже присоединилась Сербия", - заявил глава МВД Косово.

Позиция "КП": Подготовка репортажа об обострениях на границе

В "КП" сообщили, что Асламова находилась в Сербии по заданию редакции и должна была подготовить специальный репортаж в связи с обострением сербско-косовского конфликта. Сейчас женщина не выходит на связь, уточнили в редакции. В посольстве России в Сербии газете сказали, что пока не располагают информацией о задержании и местонахождении Асламовой.

В сентябре 2017 года Асламову не пустили в Молдавию, где журналистка планировала взять интервью у занимавшего пост президента страны Игоря Додона. Асламова тогда рассказала, что пограничники без объяснения причин посадили ее на самолет до Румынии.

Обострение на границе

Вечером 31 июля в Косово движение в районе контрольно-пропускных пунктов "Брняк" и "Ярине" на границе с Сербией было заблокировано этническими сербами на грузовиках, выступившими против замены автомобильных номеров и личных документов, выданных им в Сербии. Власти Косова назвали свое решение ответным шагом на действия Белграда, который требует того же от граждан Косово, въезжающих в Сербию.

Международные силы под руководством НАТО (KFOR), отвечающие за обеспечение безопасности на территории Косово, выразили готовность вмешаться в приграничный конфликт между Белградом и Приштиной в случае угрозы стабильности Косово. Позднее Приштина отложила до 1 сентября меры, возмутившие сербов.