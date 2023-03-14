краматорск украина
Foto: Telegram @pavlokyrylenko_donoda

По крайней мере один человек погиб и еще трое получили ранения в результате обстрела Краматорска, заявил глава военной администрации Донецкой области Павел Кириленко.

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По словам чиновника, утром 14 марта российские военные нанесли ракетный удар по центру города, повредив шесть многоэтажных жилых домов. В одном из подъездов повреждены перекрытия и стены, а также окна и балконы, сообщает Офис генпрокурора Украины.

Фото и видео последствий обстрела опубликовали Павел Кириленко и Владимир Зеленский. Президент Украины так прокомментировал российский удар по Краматорску: "Государство-зло продолжает воевать с мирным населением. Уничтожая жизни и не оставляя ничего человеческого. Каждый удар, уносящий невинную жизнь, должен приводить к законному и справедливому приговору, карающему за убийство. Так обязательно будет".

Обновление: Городской совет Краматорска сообщает, что в результате российского ракетного удара по центру Краматорска повреждены 25 многоквартирных и один частный дом, а также детский сад, музей и административное здание.


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