По крайней мере один человек погиб и еще трое получили ранения в результате обстрела Краматорска, заявил глава военной администрации Донецкой области Павел Кириленко.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По словам чиновника, утром 14 марта российские военные нанесли ракетный удар по центру города, повредив шесть многоэтажных жилых домов. В одном из подъездов повреждены перекрытия и стены, а также окна и балконы, сообщает Офис генпрокурора Украины.

Фото и видео последствий обстрела опубликовали Павел Кириленко и Владимир Зеленский. Президент Украины так прокомментировал российский удар по Краматорску: "Государство-зло продолжает воевать с мирным населением. Уничтожая жизни и не оставляя ничего человеческого. Каждый удар, уносящий невинную жизнь, должен приводить к законному и справедливому приговору, карающему за убийство. Так обязательно будет".



