По крайней мере один человек погиб и еще трое получили ранения в результате обстрела Краматорска, заявил глава военной администрации Донецкой области Павел Кириленко.
По словам чиновника, утром 14 марта российские военные нанесли ракетный удар по центру города, повредив шесть многоэтажных жилых домов. В одном из подъездов повреждены перекрытия и стены, а также окна и балконы, сообщает Офис генпрокурора Украины.
Фото и видео последствий обстрела опубликовали Павел Кириленко и Владимир Зеленский. Президент Украины так прокомментировал российский удар по Краматорску: "Государство-зло продолжает воевать с мирным населением. Уничтожая жизни и не оставляя ничего человеческого. Каждый удар, уносящий невинную жизнь, должен приводить к законному и справедливому приговору, карающему за убийство. Так обязательно будет".