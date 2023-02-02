По состоянию на 7:00 киевского времени (совпадает с рижским) в результате ракетного удара по многоквартирному жилому дому в Краматорске погибли три человека, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины. Еще 18 человек пострадали, восемь из них госпитализированы. Двух человек спасли.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как сообщили в Национальной полиции Украины, вечером 1 февраля российские войска ударили по жилому сектору Краматорска ракетой "Искандер-К". Повреждены по меньшей мере восемь многоквартирных домов, один из них полностью разрушен. Разбор завалов продолжается.

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, из-за ракетного удара разрушен один подъезд четырехэтажного дома с первого по четвертый этажи. У дома также загорелись припаркованные автомобили, их потушили.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя обстрел Краматорска, заявил, что виновные в случившемся "не заслуживают пощады". "Это не повторение истории, это ежедневная реальность жизни нашей страны. Страны, которая территориально граничит с абсолютным злом. И она должна его победить, чтобы свести к нулю вероятность повторения подобных трагедий", — сказал Зеленский.

Минобороны РФ пока не комментировало удар по Краматорску.

Днем 14 января войска России нанесли массированный ракетный удар по территориям Украины. В Днепре ракета попала в девятиэтажный дом, частично разрушив здание. В результате удара погибли 46 человек, ранения получили 80 человек.

Минобороны РФ после случившегося в Днепре отчиталось, что во время массированного удара российские войска поразили систему военного управления Украины и связанные с ней объекты энергетики. В некоторых городах России появились стихийные мемориалы в память о погибших жителях Днепра.