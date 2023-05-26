В Краснодаре прогремели взрывы. Губернатор подтвердил атаку беспилотников

Причиной взрывов в Краснодаре в ночь на пятницу стало падение двух беспилотников, подтвердил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Есть повреждения зданий, но жизнеобеспечивающая инфраструктура не пострадала. А главное — обошлось без жертв", — сообщил он.

В ночь на 26 мая пользователи соцсетей в Краснодаре сообщили, что слышали звуки взрывов. Позже оперативный штаб ФСБ в Краснодарском крае подтвердил, что в центре Краснодара в районе улицы Морская произошел "хлопок".

Оперативный штаб заявил, что пострадавших в результате "хлопка" (эвфемизм, замена слова "взрыв" в языке официальных сообщений в России) нет. О природе "хлопка" в ФСБ ничего не сообщили.

Мэр Краснодара Евгений Наумов на своей странице "ВКонтакте" написал, что в результате происшествия повреждения получили офисное здание и жилой дом.

"Нахожусь на улице Морской. Повреждены офисное здание, жилой дом. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают все экстренные службы. Устанавливается причина произошедшего", — сообщил градоначальник.

Позже он уточнил, что в пятиэтажном доме по адресу улица Гаражная, 77/1 "частично повыбивало окна", а в рядом стоящем частном доме повреждена кровля.

Местные жители, сообщавшие в соцсетях о взрыве, практически сразу предположили, что это могла быть стрельба ПВО по беспилотнику.

Краснодарский портал 93.ru со ссылкой на свидетельства очевидцев пишет, что они слышали характерные звуки дронов и взрывы.

На кадрах, которые передал изданию очевидец, по мнению редакции портала, "четко виден пролетающий в небе дрон".

Телеграм-канал Baza также опубликовал видеоролики, снятые местными жителями, на которых запечатлен момент взрыва и пролет предполагаемого беспилотника. Согласно данным телеграм-канала, в результате взрыва пострадало здание мобильного оператора МТС.

Телеграм-канал Shot предположил, что целью предполагаемого дрона могла быть вышка сотовой связи, которая находится на улице Морская. Телеграм-канал также опубликовал снимки, на которых предположительно запечатлены обломки дрона, атаковавшего цель в Краснодаре.

Краснодар находится приблизительно в 330 км от линии фронта в Украине.

Российская территория — и не только приграничные регионы — в последние месяцы регулярно подвергаются атакам беспилотников. Дроны взрывались в Тульской, Калужской, Рязанской, Саратовской и других областях.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В начале мая на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае произошел пожар после удара дрона.

3 мая Кремль объявил об атаках беспилотников по кремлевской резиденции Путина. По данным российских властей, для атаки использовались два дрона, но их будто бы вывели из строя военные и спецслужбы.

Москва обвиняет в ударах по российской территории Украину. В Киеве в ответ заявляют, что ведут борьбу с российской агрессией только на собственной территории.