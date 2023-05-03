В Краснодарском крае загорелся резервуар с нефтепродуктами. ТАСС пишет об атаке беспилотника

В поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края в ночь на 3 мая загорелся резервуар с нефтепродуктами, сообщил в своем телеграм-канале губернатора российского региона Вениамин Кондратьев. Агентство ТАСС со ссылкой на источники пишет, что хранилище атаковал беспилотник.

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Пожару присвоен высший ранг сложности. Глава Темрюкского района Федор Бабенко уточнил, что площадь пожара составляет около 1200 квадратных метров. По предварительным данным, жертв и пострадавших.

Причину пожара губернатора не уточнил. ТАСС со ссылкой на источники в "экстренных службах" утверждает, что резервуар "загорелся из-за падения беспилотника". Ранее об атаке дрона на нефтехранилище писал Telegram-канал Baza, обративший внимание, что до начала пожара очевидцы слышали звук взрыва. Об этом же сообщал Telegram-канал Kub Mash.

Поселок Волна находится на берегу Черного моря недалеко от Керченского пролива, отделяющего Таманский полуостров от Крыма. Там расположен Таманский перегрузочный комплекс нефти и нефтепродуктов, рядом — порт "Тамань".

В ночь на 29 апреля произошел пожар на нефтебазе в Севастополе, власти аннексированного города назвали причиной атаку беспилотника. Украинская разведка утверждала, что при пожаре были уничтожены более 10 резервуаров с нефтепродуктами, которые предназначались для Черноморского флота РФ.