В Кремле без доказательств верят ДНР о гибели ребенка в результате атаки дрона: фото были сделаны в 2014-м

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели пятилетнего ребенка и ранения жителей самопровозглашенной ДНР "в результате действий украинских силовиков". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о доказательствах, заявил, что не обладает "верифицированной информацией", однако у него "нет повода сомневаться в правдивости данных".

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РИА "Новости" 5 апреля опубликовало видео, на котором "женщина, которая представилась бабушкой малыша, погибшего в субботу при ударе беспилотника в Донбассе, рассказывает об этом моменте". На видео женщина показала фото мальчика и, плача, описала его труп, который представлял собой "обрубок" без рук и ног. Обстоятельства его гибели она не привела, сказав, что ничего не помнит. В кадре также крупным планом показали разбитые стекла дома, отметины от осколков на стенах, заборе и домашней утвари.

Журналист Дмитрий Колезев отметил в своем Telegram-канале, что, кроме сообщений "Народной милиции ДНР", доказательств тому, что ребенок погиб именно в результате удара беспилотника, нет. Распространяемые в соцсетях фотографии погибшего оказались снимками ребенка, который погиб в 2014 году, а фото и видео с беспилотником в действительности были сняты в Сирии.

"В донецких пабликах много сообщений о том, что взрыв в селе Александровское действительно был, но ребенок подорвался на старой мине, которую кто-то из родственников хранил в сарае со времен боевых действий 2014-2015 гг. (пишут люди с донецких аккаунтов, которые выглядят вполне правдоподобно, хотя тут тоже возникают понятные сомнения)", — пишет Колезев.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о доказательствах гибели ребенка в ДНР при ударе украинского беспилотника, заявил, что не обладает "верифицированной информацией", однако у него "нет повода сомневаться в правдивости данных, которые были приведены из самопровозглашенных республик на этот счет". "Трудно представить, чтобы вокруг гибели ребенка делали фейковые новости", — сказал Песков.