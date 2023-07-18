В Кремле назвали атаку на Одессу "ударами возмездия за Крымский мост"

Российские удары высокоточным оружием морского базирования по объектам портовой инфраструктуры в Одессе — это "удары возмездия за Крымский мост", заявил РИА "Новости" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Ранее в ходе общения с журналистами 18 июля Песков говорил, что предложения для Владимира Путина по ответу на атаку на Крымский мост и меры по повышению его безопасности "еще вырабатываются".

Первым ночную атаку по Одессе "ударом возмездия" назвало Минобороны РФ. Ведомство заявило, что российские военные нанесли удар "по объектам, где готовились террористические акты против РФ с применением безэкипажных катеров, а также месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе города Одесса".

Министерство также отчиталось, что армия РФ уничтожила хранилища топлива для ВСУ в районе Одессы и Николаева. В Минобороны России заявили, что "все спланированные к удару цели поражены".

В ночь на 18 июля российские военные атаковали южные регионы Украины ракетами и беспилотниками. Всего, по данным ВСУ, было запущено шесть ракет "Калибр" и 36 дронов-камикадзе "Шахед".

Ракеты и большую часть беспилотников сбили в Одесской и Николаевской областях, остальные дроны были уничтожены в Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях. В результате падения обломков в Одессе были повреждены объекты портовой инфраструктуры и несколько частных домов. Один человек ранен.

17 июля на Крымском мосту произошел взрыв, в результате которого погибла семейная пара, находившаяся в одном из автомобилей, их 14-летняя дочь получила травмы. Власти России обвинили в "теракте" Киев и пообещали ответ на атаку. Украина о причастности к взрыву на Крымском мосту официально не объявляла.