В Кремле объяснили, чем вступление Швеции и Финляндии в НАТО отличается от возможного вступления Украины
Foto: Sputnik/Scanpix/LETA

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объяснил журналистам, чем вызвана сдержанная позиция России по поводу вступления в НАТО Финляндии и Швеции — по сравнению с реакцией на аналогичное стремление Украины. Внеблоковый статус Украины — одно из главных требований Москвы на мирных переговорах с Киевом.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Вы упомянули Украину, но у нас нет территориальных споров ни с Финляндией, ни со Швецией, в то время как Украина потенциально могла стать членом НАТО, и тогда у России бы возник территориальный спор с государством, которое участвует в альянсе, что несет огромные-огромные риски для всего континента", — заявил Песков.

В январе Москва потребовала от НАТО отказаться от расширения на восток, не принимать в альянс бывшие страны СССР, в том числе Украину, отказаться от любого военного сотрудничества с ними, а также вернуть свои войска на позиции 1997 года, когда в альянс еще не вступили страны Центральной и Восточной Европы.

Президент России Владимир Путин также критиковал принцип "открытых дверей" НАТО: "Вот говорят — политика "открытых дверей". Она откуда взялась-то? Где она прописана? Нигде".

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.

BBC News Русская служба:

Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Raņķa dambis, Rīga,
202 400€
Astrīdas iela, Garkalnes nov.,
82 278€
Ziemciešu iela, Mārupes nov.,
280 000€
Murjāņu iela, Rīga,
228 960€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
170 415€
Babītes nov.,
220 000€
Bērzu iela, Saulkrastu nov.,
20 900€
Talsu nov.,
71 500€
Krišjāņa Valdemāra iela, Rīga,
400 000€
Murjāņu iela, Rīga,
96 336€
Vienības gatve, Rīga,
167 500€
Murjāņu iela, Rīga,
156 600€
Raņķa dambis, Rīga,
156 800€
Strēlnieku iela, Rīga,
397 058€
Pārslas iela, Stopiņu nov.,
43 500€
Rietumu iela, Carnikavas nov.,
85 756€
Murjāņu iela, Rīga,
111 840€
Upmalas iela, Salaspils nov.,
45 220€
Astrīdas iela, Garkalnes nov.,
66 044€
Strēlnieku iela, Rīga,
305 745€
Vienības gatve, Rīga,
124 000€
Vainagu iela, Ādažu nov.,
63 228€
Bebru iela, Mārupes nov.,
92 000€
Dainas iela, Rīga,
168 900€
Bērzu iela, Saulkrastu nov.,
20 900€
Vienības gatve, Rīga,
89 900€
Dainas iela, Rīga,
239 900€
Pededzes iela, Mārupes nov.,
98 000€
Rojas iela, Rīga,
165 000€
Ozolkalnu iela, Mārupes nov.,
265 000€
Dzintaru prospekts, Jūrmala,
993 530€
Baložu iela, Rīga,
156 000€
Maskavas iela, Rīga,
82 000€
Brīvības iela, Rīga,
750 000€
Elizabetes iela, Rīga,
1 950 000€
Čiekuru iela, Cēsu nov.,
160 000€
Raņķa dambis, Rīga,
214 700€
Hermaņu iela, Stopiņu nov.,
295 000€
Alvejas, Olaines nov.,
63 000€
Maskavas iela, Rīga,
130 000€
Murjāņu iela, Rīga,
198 563€
Dainas iela, Rīga,
127 900€
Rubeņu iela, Jūrmala,
265 555€
Vainagu iela, Ādažu nov.,
58 860€
Indru iela, Stopiņu nov.,
43 500€
Saulrietu iela, Saulkrastu nov.,
18 900€
Dzintaru prospekts, Jūrmala,
880 137€
Strēlnieku iela, Rīga,
167 125€
Murjāņu iela, Rīga,
100 548€
Maskavas iela, Rīga,
86 000€
Murjāņu iela, Rīga,
121 207€
Maskavas iela, Rīga,
67 000€
Lielā iela, Mārupes nov.,
225 000€
Dainas iela, Rīga,
79 900€
Baložu iela, Rīga,
143 000€
Maskavas iela, Rīga,
110 000€
Marijas iela, Rīga,
179 000€
DELFI Brand Studio Читайте также
Зеленый курс затронет каждое предприятие и отрасль
Цифровое пространство сегодня стало еще одним фронтом
Быть бизнесменом и благотворителем: социальное предпринимательство в Латвии
Делать больше, умнее и экономить: как офису стать зеленым
За кулисами Wolt: кто заботится о качестве сервиса
Устойчивость бизнеса — "зубная боль" или возможность?
Полезные советы, как защитить себя от выгорания
А вдруг именно ты #смарт-покупатель? Узнай, кто победил в розыгрыше