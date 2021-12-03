В Кремле отказались проверять сведения из "Досье Пандоры"

В ответе администрации президента РФ на запрос "Новой газеты" "Досье Пандоры" охарактеризовали, как "неструктурированный набор отрывочных данных, фактически анонимного характера".

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В администрации президента РФ отказались проверять сведения об офшорах российских чиновников, фигурирующих в расследованиях "Досье Пандоры". Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщает "Новая газета" со ссылкой на ответ управления по вопросам противодействия коррупции на запрос издания.

"Досье Пандоры" представляет собой "неструктурированный набор отрывочных данных, фактически анонимного характера, которые в соответствии с законодательством невозможно использовать для выявления, проверки или подтверждения каких-либо значимых обстоятельств", указали в Кремле.

Кроме того, по версии администрации президента, в публикациях "Досье Пандоры" нет сведений об иностранных счетах и вкладах чиновников, владельцами которых они оставались бы после 7 августа 2013 года (после вступления в силу закон, запрещающего российским чиновникам иметь иностранные активы — Ред.), а следовательно не обнаружено нарушений действующего российского законодательства.

Россияне в "Досье Пандоры"

"Досье Пандоры" — около 12 млн документов, содержащие данные 14 офшорных регистраторов, — был опубликован 3 октября Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ). Над материалами архива работали более 600 журналистов из 117 стран. Публикация пролила свет на использование офшорных схем политиками, включая нескольких мировых лидеров и их ближайшим окружением.

В российской части "Досье Пандоры" фигурировали: глава администрации президента РФ Антон Вайно, знакомая Владимира Путина Светлана Кривоногих, сенатор Олег Ткач, депутаты Госдумы Алексей Чепа, Григорий Аникеев, Владислав Резник, Андрей Скоч и Отари Аршба, аудитор Счетной палаты РФ Сергей Мамедов, глава "Ростеха" Сергей Чемезов, а также гендиректор Первого канала Константин Эрнст. Все они или их ближайшие родственники упоминались в документах как владельцы крупных офшорных счетов.

Пресс-секретарь президента РФ назвал "Досье Пандоры" набором "достаточно голословных утверждений". В Кремле, заявил он, не увидели в публикации "скрытых богатств" людей из ближайшего окружения Путина.