В Кремле рассказали, как Путин отпразднует Пасху
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как глава государства отпразднует Пасху, которая в этом году выпадает на 19 апреля. Об этом сообщает РИА "Новости".

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По словам представителя Кремля, президент обменяется с патриархом Московским и всея Руси Кириллом поздравлениями по случаю Пасхи, но храм в этом году не посетит в связи с ситуацией с коронавирусом.

Вечером, 18 апреля, российский лидер поставит свечку в небольшой часовне, которая расположена на территории его государственной резиденции в Ново-Огарево.

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