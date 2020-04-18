В Кремле рассказали, как Путин отпразднует Пасху

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как глава государства отпразднует Пасху, которая в этом году выпадает на 19 апреля. Об этом сообщает РИА "Новости".

По словам представителя Кремля, президент обменяется с патриархом Московским и всея Руси Кириллом поздравлениями по случаю Пасхи, но храм в этом году не посетит в связи с ситуацией с коронавирусом.

Вечером, 18 апреля, российский лидер поставит свечку в небольшой часовне, которая расположена на территории его государственной резиденции в Ново-Огарево.