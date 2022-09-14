В Кривом Роге заявили о ракетном ударе по гидротехническим сооружениям

В результате ракетного удара по Кривому Рогу повреждены гидротехнические сооружения, сообщил в Telegram руководитель военной администрации города Александр Вилкул.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По его словам, ситуация находится под контролем, подача воды уже началась. Подробную информацию он указывать отказался из-за опасности ее получения россиянами и призвал жителей ничего не снимать и не выкладывать в соцсети.

"Россияне ударили семью крылатыми ракетами Х-22 из самолетов стратегической авиации. Попали по объектам критической и транспортной инфраструктуры. Серьезные повреждения гидротехнических сооружений. Предварительно, без пострадавших. Несколько районов Кривого Рога остались без воды", — написал в Telegram глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

По предварительным данным заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко, в Кривой Рог прилетело 8 российских крылатых ракет. Он назвал эти действия "террористическим актом" против украинцев. "Ракеты прицельно летят в сооружения, имеющие критически важное значение в жизнеобеспечении людей", — заявил он.

По словам Тимошенко, целью российских войск является создание чрезвычайной ситуации, при этом "им не важно, останутся люди без воды или город окажется в воде".