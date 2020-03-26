"В кризисы секс-шопы в плюсе". В России скупают костюмы медсестер и презервативы

Россияне на фоне пандемии коронавируса начали скупать товары для взрослых - презервативы, лубриканты, секс-игрушки и реквизит для ролевых игр. К примеру, в несколько раз вырос спрос на костюмы медсестер. Так россияне готовятся к жизни в самоизоляции.

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В марте продажи товаров для секса в интернет-магазине Ozon выросли на 300% по сравнению со среднегодовым показателем, сообщили Би-би-си в компании.

Пик продаж на рынке интимных товаров традиционно приходится на День всех влюбленных и гендерные праздники, после чего спрос на них падает, однако сейчас он продолжает держаться на уровне 14 февраля и 8 марта, пояснили аналитики Ozon.

"Очевидно, это связано с трендом на сокращение посещения общественных мест и социальных активностей на фоне коронавируса и профилактики вирусных заболеваний", - предположили аналитики компании.

Интернет-ритейлер AliExpress Россия тоже зафиксировал увеличение спроса покупателей на товары категории 18+. В марте их продажи выросли на 20% по сравнению с февралем, рассказали Би-би-си в пресс-службе онлайн-площадки. Такой рост в компании связали с временной самоизоляцией покупателей.

Спрос на секс-игрушки на фоне коронавируса вырос не только в России. Немецкий производитель секс-игрушек Womanizer отчитался, что с 1 января по 6 марта рост продаж его товаров был на 50% больше прогнозируемого. В Италии и США, наряду с Китаем входящими в первую тройку по числу заболевших коронавирусом, рост продаж оказался на 60% больше прогноза.

Департамент здравоохранения Нью-Йорка в целях борьбы с распространением коронавируса призвал жителей города заниматься сексом только с близкими людьми и снизить количество сексуальных партнеров настолько, насколько возможно. Личные встречи для секса департамент порекомендовал заменить на видео-свидания и секстинг.

"Ваш самый безопасный сексуальный партнер - это вы сами. Мастурбация не распространяет COVID-19, особенно если вы моете руки (и любые секс-игрушки) с водой и мылом в течение 20 секунд до и после секса", - добавили в ведомстве.

Российские органы здравоохранения не выпускали подобных рекомендаций.

Что покупают россияне?

Презервативы и лубриканты - наиболее популярные товары на Ozon в категории товаров для взрослых. Их продажи в этом месяце выросли на 147% и 124% соответственно.

"Причем в среднем клиент добавляет в корзину по три-пять упаковок, очевидно, покупая впрок", - сказала Би-би-си директор по развитию бизнеса Apparel&Beauty в Ozon Илоанга Ершова.

Аналитики Ozon также зафиксировали рост продаж эротического белья и костюмов для ролевых игр - за последнюю неделю на 110% по сравнению с прошлым годом.

Причем если на День святого Валентина россияне чаще всего покупали красное кружевное белье, то теперь, на фоне коронавирусной пандемии, самым популярным товаром стал костюм медсестры. Его продажи выросли в два с половиной раза по сравнению с прошлым годом.

Продажи эротических игр выросли на 80% по сравнению с прошлым годом, чаще всего россияне покупают "Камасутру" в формате карт.

Продажи секс-игрушек и интимных массажеров с 14 марта выросли на Ozon в полтора раза. Чаще всего россияне выбирают модели яркого цвета с дистанционным управлением, внешне напоминающие гаджеты, отметили аналитики Ozon.

Переход в онлайн

"Могу точно сказать, что в кризисы секс-шопы в плюсе, потому что это как Netflix, примерно в ту же область, обеспечивает ощущение счастья, особенно в ситуации social distancing", - сказал Би-би-си Александр Денисенко, владелец красноярского секс-шопа "Поцелуй", который работает как в офлайне, так и в онлайне.

Число продаж в офлайн-магазине никак не изменилось, а в онлайне они выросли на 10% по сравнению с февралем, добавил Денисенко.

Московский магазин "Лавка Фрейда" тоже зафиксировал рост онлайн-продаж с доставкой - они выросли на 10% по сравнению с прошлым годом. В офлайне количество клиентов не изменилось, рассказали Би-би-си в магазине.

Продажи интернет-магазина "Папавмаме.ру" выросли на 20% по сравнению со среднегодовым уровнем, рассказал Би-би-си владелец и директор магазина Денис Смирнов.

"Очень большой процент людей стал сидеть дома и от безделья покупать не только пижамы и коврики для йоги, но и товары в секс-шопе. В основном, презервативы. Но другие товары тоже неплохо продаются", - рассказал он.

Основатель сети магазинов укрепления семьи "Розовый кролик" Максимиллиан Лапин рассказал Би-би-си, что в Санкт-Петербурге выручка в офлайн-магазинах сети снизилась за последние несколько дней примерно на 20%, но в онлайне выросла примерно на столько же. При этом в Москве, где у сети 11 магазинов, продажи выросли именно в офлайне, отметил Лапин.

"Люди предпочитают прийти в магазин, посмотреть, потрогать, купить. Тем более что в магазины такого плана нет очередей. На Новый год, 14 февраля - реальные очереди стоят. В простое время очередей нет, приходит по одному покупателю: один ушел, другой пришел. Люди не пересекаются, поэтому нет опасности подцепить вирус. Тем более мы купили сейчас маски продавцам и средства обработки, чтобы они у нас были", - добавил он.

Секс-работа во время пандемии

Пандемия коронавируса затронула и секс-работников по всему миру: из-за карантина снижается спрос, при этом даже в странах, где секс-работа легальна (например, в Германии), работники этой сферы крайне уязвимы с финансовой точки зрения.

Сотрудник московского фонда "Шаги" Александр Калинин - организация занимается профилактикой ВИЧ в том числе среди людей, занимающихся секс-работой, - рассказал Би-би-си, что число секс-работниц в Москве за последнюю неделю уменьшилось, так как многие секс-работницы-мигранты начали покидать страну.

Люди боятся остаться без медицинской помощи в России, если подхватят коронавирус, а также надолго потерять возможность вернуться домой из-за закрытия границ и отмены рейсов, объяснил Калинин.

Число клиентов, по его словам, также стало снижаться. Кроме того, клиенты, по свидетельствам секс-работниц, стали требовать, чтобы женщины держали дома хлоргексидин и мыли с ним руки и полоскали горло до оказания услуг. Одна из секс-работниц рассказала Калинину, что купила сорок пузырьков этого аптечного антисептика.

Секс-работницы, стоящие на подмосковных трассах, просили сотрудников фонда помимо презервативов обеспечить их одноразовыми масками, так как боятся заразиться. "Приходилось успокаивать девочек: да как ты заразишься, ты ж тут одна в лесу стоишь!" - рассказывает Александр Калинин.

Наконец, три из 40 секс-работниц, с которыми разговаривал сотрудник фонда "Шаги", отказались принимать иностранцев.