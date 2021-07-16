В крови пилотов разбившегося на Камчатке Ан-26 нашли алкоголь

Причиной крушения пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке, в результате которого погибли 28 человек, стала ошибка экипажа. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на информацию Росавиации по безопасности полетов, которая опубликована на сайте ведомства, а также последующее донесение, пишет портал телеканала "Дождь".

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Росавиация восстановила хронологию крушения Ан-26. В документе говорится, что аэродром Паланы, где должен был приземлиться самолет, находится в горной местности, а заход на посадку "выполнялся в сложных метеоусловиях" с низкой облачностью.

Чтобы зайти на посадку, экипажу нужно было пролететь над аэродромом, пересечь береговую линию, развернуться над морем и затем вернуться к аэродрому. Перед посадкой экипаж должен был снизиться и "вписаться" в узкий проем, идущий вдоль побережья.

Во время прохода над аэродромом Ан-26 отклонился вправо от намеченного курса. Перед разворотом над морем диспетчер Паланы сообщила экипажу о неправильных маневрах, которые были на пять километров севернее трассы. Диспетчер запретила пилотам снижаться, однако те проигнорировали предупреждение и решили снизиться до 600 метров. Вскоре самолет врезался в верхушку скалы в 3,6 километрах от аэродрома, утверждает Росавиация.

Ведомство посчитало, что причиной катастрофы стало нарушение экипажем "установленной схемы захода на посадку" в аэропорту Палана. В крови обоих летчиков обнаружили алкоголь, говорится в документе Росавиации. Также ведомство указало на "низкий уровень дисциплины персонала" авиакомпании АО "Камчатское авиационное предприятие" в связи с отсутствием контроля за проведением экипажем предполетной подготовки.

Один из участников расследования рассказал изданию, что пилоты явно "потерялись" в пространстве и игнорировали показания приборов и предостережения диспетчера. "Найти сколько-нибудь разумное оправдание таким действиям экипажа я не могу", — отметил он.

6 июля пассажирский Ан-26, совершавший рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, столкнулся со скалой при заходе на посадку. На борту находились 22 пассажира, в том числе двое детей, и шесть членов экипажа. Все они погибли.