В крупной аварии на автобане в Берлине подозревают исламиста
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В результате серии аварий на городском автобане столицы ФРГ три человека получили тяжкие травмы. Органы юстиции полагают, что действия мужчины, устроившего аварии, имеют исламистскую подоплеку.

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Крупные аварии, устроенные вечером 18 августа, на городском автобане номер 100 в Берлине, судя по всему, имеют исламистскую подоплеку. Об этом свидетельствуют показания задержанного водителя, заявил представитель генеральной прокуратуры Берлина Мартин Штельтнер (Martin Steltner) в среду, 19 августа.

В крупной аварии на автобане в Берлине подозревают исламиста
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В результате серии аварий три человека получили тяжелые травмы, еще трое - легкие. По сообщению полиции, водитель после случившегося вышел из автомобиля и поставил на него, как он сам заявил, ящик с боеприпасами, предупредив, что этот ящик опасный.

Полиции удалось задержать 30-летнего злоумышленника. Полицейские просветили ящик, а затем открыли его с помощью водяной пушки. В итоге выяснилось, что в ящике находились инструменты и никакой опасности он не представлял.

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Source

Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle
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