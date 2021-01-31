В крупных городах России люди вышли на улицы в поддержку Навального, проходят жесткие задержания
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

31 января по всей России проходят акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Первые акции начались на востоке страны. По данным правозащитной организации ОВД-инфо, к 15:30 были задержаны 3 062 человек, передает Русская служба Би-би-си.

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Издание отмечает, что в преддверии митингов прошли обыски и задержания сторонников Навального и других активистов.

Во многих городах введены ограничения на передвижение пешеходов. Например, власти Москвы заявили, что могут “ситуативно” закрыть отдельные станции метро, в Петербурге перекрыты некоторые улицы и закрыты отдельные станции метро в центре города.


В свою очередь, издание Deutsche Welle передает, что в Хабаровске ОМОН разогнал протестный хоровод. Жители Хабаровска вышли в поддержку Навального и бывшего губернатора края Сергея Фургала. В городе с лета 2020 проходят регулярные акции протеста против ареста губернатора.

В Красноярске на улицы вышло больше полиции, чем протестующих. Полиция окружила людей.

Уже после полудня на улицы вышли тысячи человек и начались массовые задержания в Москве, Петербурге и других городах. В числе задержанных - жена Навального Юлия Навальная. Её задержали, когда она вместе с протестующими направилась в сторону СИЗО "Матросская тишина", передает телеканал "Дождь".

Тем временем в Петербурге протестующие собрались у здания Заксобрания, начали прыгать и кричать "Аквадискотека", сообщает Би-би-си. Полиция пытается их оттеснить.

Позже поступило сообщение от Следственных органов СК по Санкт-Петербургу о том, что возбуждено первое уголовное дело об участии в акциях 31 января. "По версии следствия подозреваемый около 12 часов 20 минут 31 января 2021 года на Пионерской площади во время несанкционированного митинга не менее двух раз ударил кулаком в область головы бойца ОМОН ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, обеспечивающего правопорядок, причинив ему физическую боль и телесные повреждения", - указано в сообщении.

В Москве недалеко от метро “Пушкинская” мужчина попытался совершить акт самосожжения. Эту информацию подтвердили в МВД, указав, что человека удалось потушить за считаные секунды. Прохожие тушили его снегом, сообщает Би-би-си. Издание отмечает, что пока непонятно, имел ли он отношение к акциям протеста.

К 15:30 по числу задержаний лидирует Москва (844) и Петербург (488), сообщает ОВД-инфо. По наблюдениям издания "Медуза", на этой неделе силовики действуют намного жестче, чем 23 января. Они используют электрошокеры, избивают людей при задержании, а в Петербурге полицейский направил на протестующих пистолет.

Первая акция в поддержку Навального, прошедшая 23 января, стала самой крупной несанкционированной акцией протеста за последние годы в России, отмечает Би-би-си. СМИ сообщали о жестоких задержаниях в крупных городах.

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