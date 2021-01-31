В крупных городах России проходят акции в поддержку Алексея Навального
Foto: AFP/Scanpix/LETA

31 января по всей России проходят акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Первые акции начались на востоке страны. По данным правозащитной организации ОВД-инфо, к 10 утра был задержан 261 человек, больше всего - во Владивостоке, передает Русская служба Би-би-си.

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Издание отмечает, что в преддверии митингов прошли обыски и задержания сторонников Навального и других активистов.

Во многих городах введены ограничения на передвижение пешеходов. Например, власти Москвы заявили, что могут “ситуативно” закрыть отдельные станции метро, в Петербурге перекрыты некоторые улицы и закрыты отдельные станции метро в центре города.

В свою очередь, издание Deutsche Welle передает, что в Хабаровске ОМОН разогнал протестный хоровод. Жители Хабаровска вышли в поддержку Навального и бывшего губернатора края Сергея Фургала. В городе с лета 2020 проходят регулярные акции протеста против ареста губернатора.

В Красноярске на улицы вышло больше полиции, чем протестующих. Полиция окружила людей.

Первая акция в поддержку Навального, прошедшая 23 января, стала самой крупной несанкционированной акцией протеста за последние годы в России, отмечает Би-би-си. СМИ сообщали о жестоких задержаниях в крупных городах.

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