В Крыму на складе боеприпасов произошел взрыв
Foto: Reuters/ Scanpix/ LETA

В оккупированном российскими войсками Крыму на складе боеприпасов в результате удара беспилотника произошел взрыв.

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Глава российской администрации аннексированного полуострова Сергей Аксенов заявил, что, по предварительным данным, в результате, как он выразился, "детонации" разрушений и пострадавших нет.

Между тем в социальных сетях уже появилось видео с места происшествия, на котором видно большое облако дыма и слышны звуки взрывов, что может быть вторичной детонацией боеприпасов при пожаре.

Аксенов распорядился эвакуировать население в радиусе пяти километров от склада, а также остановить движение поездов по крымской железной дороге.

По информации украинского агентства УНИАН, вероятной целью атаки с использованием БпЛА в Крыму был военный аэродром России в Красногвардейском районе.

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