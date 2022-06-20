В Крыму обвинили Украину в ударе по буровым вышкам в Черном море

В понедельник утром украинские войска нанесли удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза", сообщил назначенный Москвой глава Крыма Сергей Аксенов. Россия завладела этими нефтедобывающими вышками после аннексии полуострова в 2014 году.

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"Удар был нанесен по трем вышкам. На них находилось 109 человек, 21 человек уже эвакуирован", — сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24". Газоснабжение Крыма, по его словам, не нарушено.

Ранее Аксенов сообщал в своем телеграм-канале об атаке на одну буровую платформу, на которой, по его сведениям, работали 12 человек. Пятерых удалось спасти, поиски остальных продолжаются при участии патрульных судов и авиации. Из числа спасенных трое ранены, рассказал он.

Глава Крыма добавил, что поддерживает связь с минобороны России и ФСБ, которые помогают в проведении спасательной операции, и пообещал держать всех в курсе событий.

У двоих пострадавших после удара по платформам "Черноморнефтегаза" сильные ожоги, у одного тяжелое осколочное ранение, рассказала РИА Новости сенатор от аннексированного Крыма Ольга Ковитиди. Судьба еще семи человек, находившихся на платформе, выясняется, добавила она.

"В 08:37 первый удар был нанесен по первой платформе. Там 12 работающих человек, пять эвакуированы", — сказала Ковитиди "Интерфаксу".

Позже, по ее словам, были нанесены удары еще по двум платформам. Но там, по ее данным, только снесены вышки, пострадавших нет. Раненых с первой платформы эвакуировали на берег вертолетами.

"Газ из труб сбросили. Временно добыча приостановлена. Никаких катастрофических последствий, какие могли бы быть, не произошло", — заявила Ковитиди.

Украинская сторона пока официально не комментировала заявления крымских чиновников.

Что это за платформы

Нефтедобывающие вышки "Черноморнефтегаза", по которым был нанесен удар, расположены на шельфовой зоне между побережьем Одесской области и Крымом. В Украине они известны как "вышки Бойко" — они были приобретены в Сингапуре при министре энергетики Юрии Бойко.

До 2014 года там вели добычу несколько украинских стационарных газовых платформ и передвижных самоподъемных буровых установок.

После аннексии Крыма назначенные Москвой новые власти Крыма заявили о "национализации" нескольких украинских госпредприятий, в том числе "Черноморнефтегаза" и всех его активов.

Российская сторона объявила о переходе в ее собственность даже тех вышек, которые находились и добывали топливо на шельфе в отдалении от крымских берегов, за пределами так называемого территориального моря — 12-мильной зоны.

В марте 2014 года российские военные взяли под контроль самоходные плавучие буровые установки, а в декабре 2015 года их переместили в территориальные воды Крыма. Как пояснили тогда в "Черноморнефтегазе", это было сделано "из-за сложной международной обстановки и риска потери жизненно важных активов".