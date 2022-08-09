В Крыму произошли взрывы: Минобороны РФ винит сдетонировавшие снаряды, объявлена эвакуация жителей

Днем 9 августа в курортном поселке Новофедоровка в Сакском районе Крыма произошла серия взрывов. Местные жители сообщили Reuters, что видели черный дым, поднимающийся со стороны российской военной авиабазы.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В министерстве обороны России заявили, что около 15.20 по местному времени на территории аэродрома "Саки" в районе Новофедоровки на площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. По предварительным данным, причиной стало нарушение требований пожарной безопасности, сообщил ТАСС источник в Минобороны. По данным военного ведомства, в результате взрывов никто не пострадал, а авиационная техника на аэродроме не повреждена.

"Принимаются меры по тушению возникшего пожара и выяснению причин взрыва. По докладу с места, никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было", — заявили в российском ведомстве.

Позднее власти Крыма заявили, что в результате взрывов один человек погиб и девять пострадали, в том числе двое детей. А блогер из Крыма Владимир Романов, который ведет телеграм-канал "Romanov Лайт", выложил видео со сгоревшим самолетом и жилыми домами, поврежденными в результате взрывов. По словам Романова, кадры ему прислали подписчики.

Российские СМИ писали о нескольких взрывах, произошедших в Новофедоровке. Очевидцы говорили Mash, что каждую минуту слышат "что-то, похожее на детонацию снарядов". Газета "Коммерсант" утверждает, ссылаясь на источник в администрации Новофедоровки, что в Крыму "атаковали" военный аэродром Саки и склады с боеприпасами возле курортного города Саки и Новофедоровки. По предварительным данным, которые приводит газета, пожар начался на складе с боеприпасами и на взлетной полосе. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в то же время без ссылок на источники заявила, что "на месте считают, что [это] не прилеты, а диверсия, а то и вообще головотяпство".

В Сакском районе Крыма объявлена эвакуация, сообщили ТАСС в единой дежурной диспетчерской службе района. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке.

Как рассказал глава Крыма Сергей Аксенов, чтобы исключить ранения местных жителей, установлены ограждения, на территории действуют экипажи ГИБДД и пешие патрули. При этом Аксенов утверждает, что в районе не проводится всеобщая эвакуация — вывозят только людей, которые живут рядом с воинской частью. Baza сообщила, что на выезде с полуострова образовалась пробка, которая начинается задолго до Крымского моста.

Украина отрицает причастность к взрывам в Новофедоровке. "Мы здесь при чем? Это, возможно, компенсаторные механизмы неэффективного управления внутри вооруженных сил Российской Федерации", — заявил в эфире "Дождя" советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. При этом в твиттере он заявил, что "все только начинается".

Минобороны Украины сообщило, что "не может установить причину возгорания [на аэродроме], однако в который раз напоминает о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неположенных местах". При этом неназванный источник The New York Times в Киеве заявил, что за взрывами в Крыму стоят украинские силы.

Во время войны невозможно оперативно проверить сообщения о произошедшем в зоне конфликта.