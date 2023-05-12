В Крыму разбился российский военный вертолет, пилоты погибли

Российский вертолет Ми-28 потерпел крушение в Крыму. Он совершал тренировочный полет. Оба пилота погибли, сообщает Минобороны РФ.
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Авария случилось в 15:42 по московскому времени (летом совпадает с рижским) в селе Светлое Джанкойского района Крыма.
Вертолет был без боекомплекта, разрушений на земле нет. Причины аварии устанавливаются.
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