В Крыму в результате диверсии с рельсов сошли грузовые вагоны. Движение поездов приостановлено

На перегоне между Симферополем и Севастополем с рельсов сошли несколько грузовых вагонов, из-за чего железнодорожное сообщение между городами приостановлено. Telegram-каналы пишут о взрыве, "власти" аннексированного Крыма о причинах случившегося не говорят.

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Baza, Mash и Shot сообщили, что взрыв произошел на железной дороге недалеко от Бахчисарая. В свою очередь, канал "112" утверждает, что это случилось возле села Чистенькое.

По данным Baza, из-за взрыва с рельсов сошли восемь вагонов с зерном, пять из них перевернулись. На месте взрыва — большая воронка, повреждено около 50 м железнодорожного полотна.

Российское государственное информагентство РИА "Новости" со ссылкой на "министра транспорта" аннексированного Крыма пишет, что инцидент произошел "недалеко от Симферополя", а "причины ЧП выясняются". "Крымская железная дорога" назвала причиной схода вагонов "вмешательство посторонних лиц", сообщает газета "Коммерсант".

"Глава" аннексированного полуострова Сергей Аксенов подтвердил сход состава с путей, однако не назвал причину инцидента. По его словам, расследование случившегося уже проводит ФСБ РФ. Аксенов также сообщил, что движение на перегоне приостановлено, пассажиров будут временно перевозить на автобусах.

Железная дорога в районе взрыва однопутная, поэтому сообщение между Симферополем и Севастополем прервано до восстановления поврежденного полотна. "Министерство транспорта" аннексированного полуострова ожидает, что движение восстановят уже к вечеру 18 мая.

Комментируя инцидент, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что крымская железная дорога "устала" от постоянной перевозки вооружения. "По тем же путям перевозят, наверняка, и другие вещи, но в частности оружие, бронетехнику и все другие средства, которые используются для захватнической войны против Украины, чтобы убивать гражданских мирных украинцев и украинских защитников. Поэтому вполне естественно, что эти пути не выдержали, устали и теперь временно не функционируют", — цитирует Юсова издание "Страна".