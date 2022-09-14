В Крыму за украинскую песню на свадьбе осудили шестерых человек

На свадьбе в одном из ресторанов Бахчисарая гости включили песню на украинском языке. Владелец банкетного зала получил 15 суток ареста, некоторые участники торжества тоже арестованы или оштрафованы.

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В аннексированном Россией Крыму Бахчисарайский районный суд привлек к административной ответственности шестерых участников свадьбы за исполнение песни на украинском языке. Об этом сообщается на сайте суда в среду, 14 сентября. Инцидент произошел в ресторане "Арпат" 10 сентября, когда гости включили песню "Червона калина".

По итогам судебного разбирательства владелец банкетного зала получил 15 суток ареста, диджей и танцовщица — по 10 суток, мать жениха — 5 суток, мать невесты — штраф в размере 40 тысяч рублей (676 евро), жена владельца ресторана — в размере 50 тысяч рублей (845 евро). Все они признаны виновными по статьям Кодекса об административных правонарушениях о "пропаганде нацистской атрибутики или символики" и "дискредитации" армии РФ.

Дискредитация армии путем исполнения песни

"Дискредитацией" армии суд счел песню "Червона калина" на украинском языке. По мнению суда, она "используется организацией украинских националистов (ОУН), деятельность которой запрещена на территории РФ", а потому эта песня "содержит в себе сведения о дискредитации вооруженных сил РФ".

"10 сентября 2022 года во время проведения свадьбы в банкетном зале "Арпат", расположенном в городе Бахчисарай, имело место публичное демонстрирование украинской песни, которая согласно заключению специалиста является атрибутикой (боевой песней), используемой организацией украинских националистов (ОУН), деятельность которой признана экстремисткой и запрещена на территории Российской Федерации" — поясняется на сайте суда.

Накануне администрация Бахчисарая закрыла ресторан на проверку. Видео со свадьбы, на котором гости подпевают украинской песне "Червона калина", появилось в соцсетях 11 сентября.

Угроза уголовного преследования

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что организаторов и участников подобных мероприятий следует привлекать к ответственности. "По всем фактам, выявленным в открытом доступе, и по оперативной информации о том, что на публичных мероприятиях скандируются украинские лозунги, распеваются песни и националистические гимны, будут наказываться в уголовном порядке", — заявил чиновник.

"Подобное поведение — предательство по отношению к нашей стране и всем тем, кто сегодня ценой своей жизни защищают мир. А для тех, кто поддерживает украинский нацистский режим, рациональным и логичным будет уехать в ту страну, которую они так любят", — указал Аксенов.