В Купянске объявлена эвакуация детей и инвалидов — к городу приближаются российские войска

Власти Харьковской области объявили частичную эвакуацию мирных жителей Купянска — города, освобожденного украинской армией прошлой осенью. К городу снова приближается линия фронта, и власти опасаются, что россияне могут попытаться снова захватить Купянск.

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Эвакуировать в первую очередь предполагается семьи с детьми и инвалидов.

По данным Харьковской областной военной администрации, в городе и окрестностях сейчас живут 812 детей и 724 человека с инвалидностью, 140 из которых — маломобильные. Для остального населения эвакуация необязательна.

Власти обещают, что эвакуирующимся будет предоставлена гуманитарная и медицинская помощь, а также жилье и продовольствие в пункте назначения.

Призывы покинуть город обращены и к другим слоям населения.

До войны в Купянске жили около 25 тысяч человек.

Стратегически важный хаб



Купянск был оккупирован российскими войсками в самом начале войны. В сентябре прошлого года в ходе стремительного контрнаступления ВСУ город был возвращен под украинский контроль.

Купянск расположен на северо-востоке Украины и был важным железнодорожным узлом.

В последние недели россияне непрерывно атакуют украинские позиции в направлении Купянска, как и еще на нескольких направлениях на восточном фронте, и, судя по сообщениям с обеих сторон, сумели несколько придвинуть линию фронта обратно к Купянску.

Сейчас город подвергается постоянным обстрелам с российской стороны.

Российские вылазки на Купянск

Американский Институт изучения войны (ISW) писал на этой неделе, что российские войска предпринимают попытки атаковать небольшими группами к северо-востоку от Купянска.

Россияне пытаются наступать и южнее Купянска, от города Кременная в сторону города Лиман.

Учитывая ситуацию в регионе и постоянные обстрелы города, власти Харьковской области решили, что нужно эвакуировать самых беззащитных жителей города.

В феврале Украина заявила, что готовится к новой попытке наступления россиян, к которой армия РФ явно готовится, перебрасывая тысячи своих военных на восточный фронт.

Ожидалось, что некий крупный шаг будет предпринят россиянами в ознаменование годовщины со дня вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

Действия российских сил действительно стали более интенсивными, но, несмотря на их небольшое продвижение вокруг Купянска и Бахмута, военные эксперты не считают изменения на поле боя особенно значимыми.