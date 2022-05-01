В Курской области рухнул мост: губернатор говорит о диверсии

Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что обрушение железнодорожного моста на железной дороге Суджа-Сосновый Бор стало результатом диверсии. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

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"К сожалению, информация подтвердилась. Это была диверсия. Поэтому заведено уголовное дело. Следственные органы, специалисты силовых ведомств будут разбираться", — сказал Старовойт.

Конструкции моста обрушились утром в воскресенье, 1 мая. Железнодорожная ветка использовалась для передвижения товарных составов, рассказывали власти региона.

"Сегодня, примерно в 11 часов 20 минут на 67 километре железной дороги Суджа-Сосновый Бор было обнаружено частичное обрушение конструкций моста. Сейчас на месте работают спецслужбы, чтобы установить причины ЧП", — написал Старовойт в своем телеграм-канале.

Суджанский район Курской области граничит с Украиной.