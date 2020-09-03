В квартире в немецком Золингене найдены тела пятерых детей

Немецкая полиция сообщает, что в частной квартире на улице Хассельштрассе в городе Золинген на западе Германии обнаружены тела пятерых детей. Все они принадлежали к одной семье.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Служба спасения приехала в четверг по вызову. Полиция рассматривает случившееся как преступление.

Согласно информации издания Bild, спасателей вызвала бабушка жертв, которая живет в городе Менхенгладбах в 60 километрах от Золингена.

Немецкие правоохранительные органы подтвердили, что в убийстве детей подозревается их 27-летняя мать. По данным немецких СМИ, детям — трем девочкам и двум мальчикам — было от одного года до восьми лет. Еще один ребенок — 11-летний мальчик — не пострадал.

"В 13:45 нам сообщили, что в одной из квартир были найдены пятеро мертвых детей. К сожалению, это оказалось правдой. Сейчас мы предполагаем, что виновата 27-летняя мать", — сказал представитель полиции Штефан Вайанд.

Он подтвердил, что мать после этого отправилась на железнодорожный вокзал Дюссельдорфа и попыталась покончить с собой.

Женщина выжила, но получила тяжелые травмы — и сейчас находится в больнице под охраной полиции.

Как сообщает агентство Франс-пресс, в ответ на вопрос, имели ли отношение к смерти детей какие-либо медицинские препараты, Вайанд ответил: "Мы ведем расследование в этом направлении".

Мэр Золингена Тим Курцбах выразил соболезнования в связи с трагедией. "Я потрясен и глубоко шокирован сообщением о том, что в нашем городе найдены пятеро мертвых детей", — написал он в "Фейсбуке".

Ich bin bestürzt und tief betroffen über die Nachricht, dass in unserer Stadt fünf tote Kinder gefunden worden sind. Ich… Posted by Oberbürgermeister Tim Kurzbach on Thursday, September 3, 2020

Представитель немецкой полиции сообщил газете Bild: "Пока мы ничего не можем сказать о мотивах. Мать должна быть допрошена".

Сотрудники полиции работают в доме, где были обнаружены тела детей, вход в здание оцеплен.