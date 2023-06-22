В Ла-Манше пропал английский пловец
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В проливе Ла-Манш между Великобританией и Францией во время одиночного благотворительного заплыва пропал английский пловец.

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Как сообщает британская пресса, 42-летний пловец-любитель, пожарный-спасатель по профессии Иэн Хьюз стартовал во вторник из английского Дувра. В тот же день французский спасательный центр близ Кале получил сообщение о его пропаже.

Власти Франции и Бельгии тут же развернули поисковую операцию, в которой участвовали французские патрульные катера и вертолеты французских и бельгийских военно-морских сил.

Хьюза, однако, не нашли, и в среду французские власти свернули поиски.

Организация, которая отслеживает пересечения пролива — Федерация пловцов и пилотов Ла-Манша — в среду "с глубоким сожалением" объявила, что поиски Хьюза не увенчались успехом.

В среду вечером официальное заявление о том, что Иэн Хьюз пропал без вести, выпустила и пожарная служба английского региона Уэст-Мидлендс, где он служит с 19 лет.

"Несмотря на поиски с участием французского и бельгийского военных вертолетов плюс военных и полицейских патрульных катеров, местонахождение Иэна остается неизвестным", — говорится в заявлении.

Ширина Ла-Манша в самом узком месте — 34 километра, и его пересечение занимает у пловцов от семи до 27 часов.

Своим заплывом Иэн Хьюз планировал собрать 21 тысячу фунтов пожертвований для медицинских и пожарных служб.

В сообщениях прессы говорится, что из Дувра Иэн Хьюз отправился в заплыв в сопровождении лодки или катера поддержки, но в какой момент они расстались, не сообщается.

За 150 лет подобных заплывов Ла-Манш вплавь пересекли уже около десяти тысяч человек. Погибли при попытке переплыть пролив десять человек.

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BBC News Русская служба:

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