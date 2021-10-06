Osvencimas nometnes vārti
Foto: Osvencimas nometnes vārti

На деревянных бараках в мемориальном комплексе и бывшем нацистском лагере смерти Освенцим в Польше обнаружены антисемитские лозунги на немецком и английском языках. Сотрудники мемориала призвали всех, кто видел подозрительных людей, обратиться в администрацию.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В заявлении администрации мемориала вандализм назван "возмутительной атакой на символ одной из величайших трагедий в истории человечества и крайне болезненным ударом по памяти всех жертв нацистского лагеря "Аушвиц-Биркенау".

"Как только полицейские составят все необходимые документы, сотрудники мемориала Освенцим начнут удалять следы вандализма с исторических зданий", — говорится в заявлении.

В администрации мемориала добавили, что система безопасности комплекса площадью 1,7 кв. км постоянно улучшается, но в последнее время бюджет музея сокращается из-за пандемии.

Лагерь смерти

Освенцим — крупнейший из нацистских концлагерей, где в годы Второй мировой войны было убито около миллиона европейских евреев. Лагерь был расположен на юге оккупированной нацистами Польши, на его территории находился самый большой комплекс газовых камер.

Всего в течение 4,5 лет там погибли по меньшей мере 1,1 млн человек, среди которых были также поляки, советские военнопленные, цыгане, гомосексуалы и свидетели Иеговы разных национальностей.

Вандализм в бывшем концлагере редкость, но в 2010 году мужчина из Швеции был приговорен к двум годам и восьми месяцам заключения за кражу знаменитой надписи Arbeit macht frei ("Труд освобождает") над воротами. Знак был украден, а через три дня его обнаружили распиленным на три части.

Кроме того, в этом году на стене еврейского кладбища около лагеря были нарисованы свастики и другие нацистские символы.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

BBC News Русская служба

Sharing Options

1

Source

BBC News Русская служба
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Не хватает гормонов счастья? Подзарядись в Вентспилсе
Посол США Джон Л. Карвайл посетил Рижский порт с ознакомительным визитом
Как звучит Вентспилс? Конкуренция насыщенной столичной жизни
Помочь другим — но не сгореть самому. Опыт Инги Озолы
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
Радость быть вместе: Богатая культурная жизнь Вентспилса