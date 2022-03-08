В Латвии от Covid-19 привито 70,9% населения

По состоянию на 7 марта 1,34 миллиона или 70,9% населения Латвии были вакцинированы от Covid-19, говорится в подготовленном Министерством здравоохранения отчете о ходе вакцинации.

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Завершили вакцинацию 68,7%, или 1,3 млн человек, дополнительную дозу получили 26,6%, или 503 000 человек.

На прошлой неделе средний темп вакцинации составил 1202 прививки в день.

Больше всего получивших бустерную вакцину в возрастной группе от 70 до 79 лет - 44%. В возрастной группе 60-69 лет бустерную вакцину получили 39,6% населения, в группе 80-89 лет - 38,1%, в группе старше 90 лет - 23,5%, в возрасте от 18 до 29 лет - 23,9% населения.

Чтобы достичь 90-процентного охвата в возрастной группе старше 60 лет, вакцинацию должны начать еще 44 540 пожилых людей.

На складах в Латвии остается 1 560 666 доз вакцин от Covid-19.

В период с 26 февраля по 4 марта было зарегистрировано семь побочных эффектов вакцинации, в том числе два сообщения от медицинских работников и пять сообщений от пациентов. По данным Минздрава, четыре сообщения классифицируются как значимые.