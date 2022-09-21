В Латвии раскрыта крупнейшая сеть "денежных мулов": задержаны 14 человек (ДОПОЛНЕНО)

Госполиция пресекла деятельность организованной группы, оказывавшей профессиональную услугу по отмыванию денег в Латвии, используя разветвленную сеть "денежных мулов", в которую было вовлечено более 90 человек.

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В "денежные мулы" вербовали молодых латвийцев, которые предоставляли свои банковские счета для поступления нелегально полученных средств, получая за это вознаграждение.

В ходе расследования было установлено, что таким образом удалось легализовать более 555 600 евро, которые ранее были получены обманным путем, в основном, у жителей Германии.

Сотрудники Госполиции задержали всех участников преступной группы — 14 человек, один из которых был гражданином Германии, а остальные — гражданами Латвии. Также к уголовной ответственности привлечены все причастные к этому "денежные мулы".

Как пояснили в пресс-центре Госполиции, в феврале 2020 года был начат уголовный процесс по подозрению в отмывании средств в крупных размерах. Процесс начали на основании информации одного из работающего в Латвии кредитных учреждений, сотрудники которого заметили систематическое поступление мошеннических платежей на счета нескольких клиентов банка.

Информация, полученная в ходе расследования, показала, что в Риге действует сеть "денежных мулов", в которую входили юноши в возрасте от 16 до 20 лет, получавшие на свои банковские счета платежи, в основном, от граждан Германии, после чего поступившие средства моментально выводились наличными, преимущественно в полночь.

В свою очередь, потерпевшие, обнаружив, что их счета опустошены, обычно пытались аннулировать исходящие денежные операции, но, учитывая, что организаторы преступной группы обеспечили немедленное снятие этих средств со счета "денежных мулов", лишь небольшой части потерпевших удалось перехватить и вернуть похищенные средства.

Проанализировав данные, следователи пришли к выводу, что в течение одного месяца было совершено около преступных 30 эпизодов. Группа действовала в Латвии как минимум с сентября 2019 года.

В рамках уголовного процесса сотрудники Управления по борьбе с

киберпреступностью в течение двух месяцев провели ряд неотложных и специальных следственных мероприятий с целью прекратить преступную деятельность мошенников.

В ходе расследования было установлено, что организованная группа состояла из 14 человек, один из которых был гражданином Германии, который координировал деятельность группы, находясь в ФРГ. Организатор преступной группы поручил вербовщикам "денежных мулов" найти лиц с открытыми банковскими счетами в латвийских кредитных учреждениях, чтобы затем использовать эти счета для получения и перемещения средств, полученных преступным путем.

В апреле 2020 года полиция задержала 13 членов организованной преступной группы, которые как вербовали "денежных мулов", так

и организовывали дальнейший оборот наличных денег, добытых преступным путем, обменивая их за отдельную плату на виртуальные активы. В числе задержанных оказались двое главных членов ОПГ. После этого деятельность преступной группы была прекращена.

Лидер преступной группировки, проживавший в Германии, был задержан в мае этого года на основании европейского ордера на арест. В ходе ряда широкомасштабных процессуальных действий в ФРГ, в том числе нескольких обысков, допросов и специальных следственных действий, гражданин Германии был задержан и помещен под стражу. В полиции отмечают, что летом этого года немецкая сторона выдала задержанного

для уголовного преследования в Латвии.