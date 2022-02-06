В Латвии выявлено 7234 новых случая Covid-19, один из умерших - младше 29 лет
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

В субботу, 5 февраля, в Латвии выявлено 7234 новых случая Covid-19, получены сообщения о смерти шести пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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Умершие входили в возрастные группы: 20-29 лет (один человек), 70-79 лет (один человек), 80-89 лет (четыре человека). Среди умерших четверо не были привиты или не прошли полный курс вакцинации, два человека были привиты.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился с 5920 до 6051 случая.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 - 2898 человек не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 4336 были вакцинированы.

Вчера сделано 17 261 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 41,9%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 450 105 жителей Латвии, умер 4951 зараженный Covid-19.

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