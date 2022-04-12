В Латвию не пустили 192 грузовика из России и Белоруссии
Foto: Pexels.com, Marcin Jozwiak

С субботы до второй половины вторника сотрудники таможенного управления Службы государственных доходов (СГД) не пустили в Латвию 192 грузовика с российскими и белорусскими номерами, сообщил агентству LETA представитель СГД Андрей Вайварс.

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Большинству автомобилей — 152 — въезд был запрещен в субботу, 9 апреля, когда вступил в силу запрет Европейского союза (ЕС) на автотранспортные перевозки для российских и белорусских компаний.

Как сообщил Вайварс, сейчас водители грузовых фур из России и Белоруссии уже информированы о запрете ЕС, поэтому количество попыток пересечь границу уменьшается.

Санкции также предусматривают отдельные исключения, когда грузовикам можно пересекать границы ЕС. Например, российским автомобилям не запрещено транзитом пересекать территорию Латвии, направляясь в Калининградскую область. В целом с субботы через пункт таможенного контроля в Терехово 329 грузовых автомобиля через Латвию направились в Калининград.

Выросли очереди грузовых автомобилей на границе с Россией и Белоруссией со стороны Латвии. Так, во вторник утром в Гребнево стояли 130 грузовиков, в Терехово — 700 с временем ожидания 78 часов, в Патерниеки — 310, в Силене — 500.

Как пояснил Вайварс, это связано с усилением мер безопасности, так как таможенные органы гораздо больше автомобилей направляют на усиленный досмотр, чтобы проверить на наличие включенных в санкционные списки товаров.

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