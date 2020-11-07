В Лейпциге тысячи людей вышли на акции против Covid-ограничений
Foto: AP/Scanpix/LETA

Тысячи человек собрались в субботу в Лейпциге на демонстрацию против ограничительных мер в связи с коронавирусом. Как сообщила управа города в твиттере, из-за многочисленных нарушений правил полиция объявила демонстрацию завершенной.

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По данным телерадиокомпании MDR, в городе в субботу проводилось 27 уличных акций, в том числе одна демонстрация неонацистов. Самая крупная - численностью в 20 тысяч человек - прошла на площади Аугустусплатц, в центре города. Сообщается, что полицейские оценивают ситуацию как сложную - людей очень много, они не соблюдают дистанцию и не носят масок, расходятся медленно и неохотно. Через громкоговорители людей просят надевать маски.

По данным института Роберта Коха, на 24 октября в Германии было зарегистрировано 14 345 новых случаев коронавируса, 31 октября - 19 059, что означало рост за неделю на 30%. По данным на 7 ноября, число новых случаев заражения составило 23 399, это очередной антирекорд, но кривая роста после введения новых ограничительных мер, тем не менее, пошла вниз - рост по сравнению с 31 октября составил 23%.

Со 2 ноября в Германии был объявлен новый локдаун. Он предполагает закрытие всех развлекательных заведений и общепита, а также ограничение на число находящихся в помещении людей. Школы и детские сады при этом продолжают работать.

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Интерфакс

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Интерфакс

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