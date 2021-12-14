В Литве 1 492 новых случая Covid-19 и 23 смерти

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1 492 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 23 человека, сообщил во вторник Департамент статистики.

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Среди умерших 17 человек были не привиты или привиты не полностью.

В больницах сейчас проходят лечение 1 285 пациентов с Covid-19 - почти на 50 меньше, чем сутками ранее, 123 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 11,5 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 6 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

С начала пандемии Covid-19 в Литве заразились 493 тыс. человек, скончалось от нее около 7 тыс. человек.