В Литве 1 492 новых случая Covid-19 и 23 смерти

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1 492 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 23 человека, сообщил во вторник Департамент статистики.
Среди умерших 17 человек были не привиты или привиты не полностью.
В больницах сейчас проходят лечение 1 285 пациентов с Covid-19 - почти на 50 меньше, чем сутками ранее, 123 из них находятся в реанимации.
За минувшие сутки в стране выполнено 11,5 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 6 тыс. антигенных тестов на коронавирус.
С начала пандемии Covid-19 в Литве заразились 493 тыс. человек, скончалось от нее около 7 тыс. человек.