В Литве 11 940 новых случаев коронавируса, в Эстонии - 6584

За минувшие сутки в Литве было выявлено 11 940 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 7 человек, со ссылкой на Департамент статистики сообщает ru.delfi.lt.

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1 из 7 скончавшихся был полностью привит от коронавируса. Из установленных за минувшие сутки случаев 10 179 были первичными заражениями, 1 745 – вторичными и 16 пациентов заразились в третий раз. С 4 февраля повторные заражения включаются в статистку, если человек получил два положительных ответа теста не менее чем через 90 дней. В больницах на лечении от Covid-19 находятся 1652 человека, из них 86 – в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 22,1 тыс. молекулярных (ПЦР) и 1,9 тыс. антигенных тестов на коронавирус. За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей продолжал расти и составил 5265,4 случая.

Доля положительных тестов за последние семь дней составила 49,8%, этот показатель также вырос за сутки. В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболели 787,5 тыс. человек, от этой болезни умерли 8 тыс. человек.

В Эстонии за минувшие сутки выявлено 6584 новых случая коронавируса, скончались семь человек, сообщает LETA.

По состоянию на утро четверга госпитализированы 438 пациентов с коронавирусом. Лечение из-за тяжелой формы "Covid-19" требуется 282 госпитализированным, из них 186 человека (66 процентов) не вакцинированы, а у 96 человек (34 процента) завершен курс вакцинации.

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 11 433 теста, позитивный результат дали 6584 теста. За последние 7 дней на 100 000 полностью вакцинированного населения заражались в среднем 406,5 вакцинированных в день, а на 100 000 невакцинированного населения - в среднем 619,1 невакцинированных в день.

Две дозы вакцины в Эстонии получили 62,7 процента населения.