В Литве 12 075 новых случаев коронавируса, в Эстонии - 6851

За минувшие сутки в Литве было выявлено 12 075 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 14 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.

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Пять скончавшихся из 14 были полностью привиты от коронавируса.

В больницах на лечении от Covid-19 находятся 1402 человека, из них 83 - в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 30,1 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 2,5 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил в Литве 4468,9 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 43,2%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболели 714,2 тыс. человек, умерло более 7,9 тыс. человек.

За минувшие сутки в Эстонии выявлен 6851 случай коронавируса, скончались восемь зараженных Covid-19.

По состоянию на утро четверга госпитализированы 375 пациентов с коронавирусом. 220 из них нуждаются в госпитализации из-за тяжелой формы Covid-19, в том числе 163 (74,1 процента) не вакцинированы, а у 57 пациентов (25,9 процента) завершен курс вакцинации.

За сутки проанализированы 12 217 тестов, позитивный результат дал 6851 из них. За минувшие 7 дней на 100 000 полностью вакцинированных заражались в среднем по 379,8 человека в день, на 100 000 невакцинированных - в среднем по 597,1 человека в день.

По две дозы вакцины в Эстонии получили 62,5 процента населения.