В Литве: 12 294 новых случая коронавируса, в Эстонии - 8004

За минувшие сутки в Литве было выявлено 12 294 новых случая заражения коронавирусом, скончались 13 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.

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Два скончавшихся из 13 были полностью привиты от коронавируса.

В больницах на лечении от Covid-19 находятся 1442 человека, из них 92 - в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 28,9 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 2,7 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей в Литве составил 4693,8 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 44,4%, этот показатель также вырос за сутки.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболели 727,2 тыс. человек, умерло более 7,9 тыс. человек.

За минувшие сутки в Эстонии добавились 8004 случая заражения коронавирусом, скончались шестеро зараженных Covid-19.

По состоянию на утро пятницы госпитализированы 386 пациентов с коронавирусом. 225 из них нуждаются в госпитализации из-за тяжелой формы Covid-19, в том числе 164 (72,9 процента) из них не вакцинированы, а у 61 пациента (27,1 процента) завершен курс вакцинации. За сутки в больницах открыли 49 новых историй болезни.

За сутки проанализировано 14 784 тестов, позитивный результат дали 8004. За минувшие 7 дней на 100 000 полностью вакцинированных заражались в среднем по 401,3 человека в день, а на 100 000 невакцинированных - в среднем по 619,7 человека в день.

По две дозы вакцины в Эстонии получили 62,5 процента населения.